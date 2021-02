Der Videospiele-Sektor erlebt aktuell eine Übernahmewelle. Doch nicht nur die größten Player wie Electronic Arts setzen auf strategische Zukäufe - auch der Mobile-Entwickler Zynga greift kräftig zu und will auch in Zukunft auf Akquisitionen setzen.In einem Interview mit gamesindurty.biz verrät Zyngas-Publishing-Präsident Bernard Kim, dass sich die Firmenstrategie trotz einer Reihe an Übernahmen wie Gram Games, Small Giant, Peak Games, oder Rollic nicht verändert hat. "Wir verfügen über eine große ...

