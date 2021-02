Der Februar begann verheißungsvoll mit neuen Gipfelstürmen, aber zu Mitte des Monats kippte die Stimmung an den Börsen und die Kurse gaben kräftig nach. Vor allem die der zuvor hochgejubelten Wachstumswerte. Da diese ein zunehmend hohes Gewicht in den Leitindizes der Welt haben, gerieten auch DOW und DAX mit unter die Räder.Parallelen zum Corona-Crash im letzten Jahr waren schnell gezogen, aber lediglich der Kursverlauf ist ähnlich. Was die Gründe für den Abverkauf angehen, liegen die Dinge deutlich anders.Zeit für (m)eine Rückschau auf die Indizes, meine beiden Wikifolios und die Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...