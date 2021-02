Ein islamistischer Anschlag aus homosexuellenfeindlichen Motiven - dies ist in der deutschen Anschlagsserie historisch ein neue Stufe des Extremismus. Ein tödliches Attentat aus Homosexuellenfeindlichkeit hat es in Deutschland bisher noch nie gegeben, so weit dies bekannt ist. Radikale Muslime sind per se feindlich gegenüber Homosexuellen, dies hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...