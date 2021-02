Es geht abwärts für Alibaba, JD.com und Pinduoduo: Seit in den USA der Nasdaq 100 schwächelt, bröckeln auch die Kurse der Aktien des chinesischen E-Commerce-Trios. Tencent ist ebenfalls unter Druck geraten. Wer hat am wenigsten verloren? Wer ist der Underperformer? Ein Vergleich gibt klare Antworten.Seit dem Allzeithoch am 16. Februar geht es im technologielastigen US-Index Nasdaq 100 nach unten. Für diesen Zeitraum folgt zunächst der Performance-Vergleich von Alibaba, JD.com und Pinduoduo.Alibaba ...

Den vollständigen Artikel lesen ...