Schon bald wird Demeter, die Göttin der Bioläden, kommen in Herrlichkeit in einem Tesla und in Begleitung aller Umwelt-Engel und Sonnenblumen. Und sie wird Platz nehmen auf dem Thron des Weltgerichts.

Der Beitrag Das Weltgericht am Ende der Tage - ein grüner Traum erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...