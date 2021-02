Arboc Specialty Vehicles, eine Tochtergesellschaft der NFI Group, präsentiert einen Batterie-elektrischen Niederflurbus mit der E-Antriebstechnologie von New Flyer - ebenfalls eine NFI-Tochter - an Bord. Der Equess Charge soll Ende des Jahres in Nordamerika auf den Markt kommen. Der Equess Charge soll in zwei Längen von 30 und 35 Fuß (rund 9,15 und 10,7 Meter) erhältlich sein und baut auf der Equess-Plattform ...

