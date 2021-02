Renault Trucks liefert seinen ersten Elektro-Lkw in Deutschland aus. Der D Wide Z.E wird dem niedersächsischen Lkw-Händler A+T Nutzfahrzeuge als Demo-Fahrzeug dienen. Parallel weitet Daimler Trucks die Kundenerprobung seines Fuso eCanter aus. Erstmals gehen drei Exemplare in die Schweiz. Zunächst zum elektrischen Renault-Lkw: Der 26-Tonner namens D Wide Z.E. wird im zweiten Quartal an A+T Nutzfahrzeuge ...

