Köln (ots) - Ab kommenden Montag präsentiert sich "Guten Morgen Deutschland" allen Frühaufstehern im neuen Look. Das Moderationsduo Susanna Ohlen und Maurice Gajda begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer am 1. März ab 5.30 Uhr aus einem neu gestalteten Studio.Die großen LED-Screens unterstreichen bei "Guten Morgen Deutschland" den Fokus auf aktuelle, relevante Inhalte und starke Bilder. "Der moderne, frische Look vereint das Beste aus der realen und virtuellen Welt miteinander und schafft so einen Wiedererkennungswert für die Sendung. Dank eines besonderen Lichtkonzepts beginnt nun der Morgen bei RTL in einer warmen, klaren und positiven Stimmung", erklärt Martin Gradl, Chefredakteur Magazine bei RTL News.Ob am Newstisch oder bei Gesprächen auf dem großen Sofa in lockerer Atmosphäre - das neue Studio-Set bietet den Moderationsduos bestehend aus Angela Finger-Erben, Susanna Ohlen, Roberta Bieling, sowie Wolfram Kons, Jan Hahn und Maurice Gajda je nach Thema passende Präsentationsmöglichkeiten."Das neue Studiodesign ist neben der früheren Startzeit eines von vielen Puzzleteilen in der Neuausrichtung unseres Frühmagazins. Im Mittelpunkt stehen aber natürlich auch in Zukunft unsere Inhalte. Wir werden daher in den kommenden Tagen und Wochen auch inhaltlich die Sendung komplett neu bauen. Bei RTL können wir tolles Nachrichten- und Magazinfernsehen. Jetzt geht es darum, auch "Guten Morgen Deutschland" wieder an den Markenkern von RTL heranzuführen. Und klar: da haben wir viel vor uns. Wir glauben fest an das Team um die Redaktionsleiter Nina Erdmann und Dirk Heynen und unsere Ressorts. Dass dies kein Sprint wird, sondern Langstrecke, ist uns bewusst. Dafür haben wir zusammen die Kraft und die Geduld", so Gradl.RTL verpasst seinen insgesamt sieben News- und Magazinformaten schrittweise einen gänzlich neuen Auftritt, in dem Studio-Set sowie -Design mit den Moderatorinnen und Moderatoren eine noch engere Einheit bilden. Den Start machten die Magazinsendungen "EXCLUSIV", "EXPLOSIV" und "EXTRA", die bereits seit September des letzten Jahres im neuen Look 'on air' sind. Mit "Guten Morgen Deutschland" folgt nun der nächste Schritt der sukzessiven Neugestaltung. Durch das neue Studiodesign wird eine gestalterische Klammer zwischen allen Informationssendungen geschaffen und die Marken-Welt des Senders RTL weiter gestärkt. Im nächsten Step folgen die Re-Designs für das RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12" sowie der Nachrichtensendungen "RTL Aktuell" und "RTL Nachtjournal".Pressekontakt:Kevin HielscherMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation Information & Sport+49 221 456-74306kevin.hielscher@mediengruppe-rtl.deAm 28. Februar 2021 (Sonntag) wenden Sie sich bitte an:Laura.Leszczenski@mediengruppe-rtl.de0170 456 4308Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4850342