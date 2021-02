Hannan Metals und Aurania Resources - Zwei Kupferexplorer mit viel Potenzial und die Japanische JOGMEC ist mit am Start in Peru.

Ohne Minen gibt es keinen Klimaschutz: Angesichts des Metallbedarfs einer kohlenstoffarmen Wirtschaft prophezeien Analysten einen neuen Superzyklus.

Wer an nachhaltige Investments denkt, hat oft Windkraftwerke, Elektroautos oder Solaranlagen im Kopf. Was viele Anleger dagegen nicht unter nachhaltig verstehen sind riesige Tagebau-Gruben in der Landschaft, wo Rohstoffe geschürft werden, die für die Herstellung nachhaltiger Energieträger unverzichtbar sind. Doch beides hängt eng miteinander zusammen und unter Wahrung strenger Umweltauflagen kann alles nachhaltig vonstattengehen.

Auf der Suche nach neuen Rohstoff-Lagerstätten sucht Hannan Metals nach Silber, Gold und Kupfer und ist mit insgesamt 1.864 Quadratkilometer an bewilligten Mineralienkonzessionen einer der zehn größten Landpakete-Besitzer in Peru. Das 660 Quadratkilomete große San Martin Projekt wird zusammen mit der Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), einem absoluten Schwergewicht der Rohstoff-Branche, entwickelt. Gemäß Vereinbarung hat JOGMEC die Option, eine wirtschaftliche Beteiligung von bis zu 75 % am San-Martin-JV-Projekt zu erwerben, indem es bis zu 35 Millionen USD aufwendet, um dem Joint Venture eine Machbarkeitsstudie zu liefern.

Direkt angrenzend zum San Martin Projekt hat nun Aurania Resources die ersten 6 der 393 beantragten Mineralexplorationskonzessionen mit einer Fläche von etwa 3.840 Quadratkilometer im Norden Perus erteilt bekommen. Die Beantragung dieses umfangreichen Konzessionspakets erfolgte, um potenzielle Erweiterungen des sedimentären Kupfer-Silber-Gehalts abzudecken, das im Lost Cities - Cutucu Projekt des Unternehmens im Südosten Ecuadors über die Grenze hinweg identifiziert wurde. Hochgradiges Kupfer und Silber wurde von Hannan Metals aus seinem Konzessionsgebiet gemeldet und mit Hilfe der angrenzenden Konzessionen glaubt Aurania Resources, dass sich dieser Trend weiterfortführt. Öffentlich zugängliche seismische Daten, die von verschiedenen Ölgesellschaften erworben wurden, die zuvor das Gebiet der Konzessionen von Aurania erkundet haben, wurden von Aurania kostenlos von der peruanischen Regierung gesichert. Die Lage der seismischen Linien lässt großes vermuten und die Ergebnisse der Interpretation durch Aurania werden Gegenstand einer Pressemitteilung sein, die in den nächsten Wochen veröffentlicht wird. Wenn alle von Aurania beantragten Konzessionen letztendlich erteilt werden, wird dies den viertgrößten Landbesitz in der Republik Peru darstellen. Das kanadische Explorationsunternehmen Aurania Resources wurde 2007 gegründet und ist auf Gold- und Kupfervorkommen im Südosten Ecuadors fokussiert. Das Aushängeschild des Unternehmens, das "Lost Cities-Cutucu-Projekt" befindet sich im Jurassic Metallogenic Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

