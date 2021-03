Der Autohersteller Tesla bietet bereits seit geraumer Zeit Solarziegel für Häuserdächer in den USA an, welche durch Effektivität und Robustheit überzeugen sollen. Das sogenannte Solar Roof soll bis Ende 2021 dann auch in Deutschland und Europa auf den Markt kommen.? Solar Roof bis Ende 2021 in Deutschland? ? Solardach mit innovativer Technologie? Tesla bestrebt den Solarmarkt zu erobernTesla Solar Roof kommt nach DeutschlandDer US-Elektroautobauer Tesla steht wie kaum ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...