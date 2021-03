Baierbrunn (ots) - Anmoderation: In Frankreich gibt es seit drei Jahren den so genannten Nutri-Score, eine Art Lebensmittel-Ampel. Mittlerweile finden wir auch in deutschen Supermärkten die bunten Buchstaben auf einigen Verpackungen. Was ein grünes A oder ein rotes E bedeuten, dazu Petra Terdenge:Sprecherin: Ist es Ihnen schon aufgefallen, ein farbiger Buchstabe auf einer Pizza-Verpackung, einem Müsli oder einem Fruchtjoghurt? Das ist der Nutri-Score und Dr. Achim Schneider von der Apotheken Umschau weiß, was es damit auf sich hat:O-Ton Dr. Achim Schneider 21 sec."Der Nutri-Score bewertet das Nährwertprofil von industriell gefertigten Lebensmitteln. Dabei wird jedem Produkt eine von fünf Farben mit Buchtstaben zugewiesen. Es handelt sich also um ein Fünf-Farben-Ampelsystem. Ein grünes A steht für besonders günstig, ein rotes E für sehr ungünstig."Sprecherin: Die Lebensmittel-Ampel sagt nicht direkt etwas darüber aus, ob ein Lebensmittel gesund ist. Aber wir können bei gleichartigen Produkten vergleichen, welches davon gesündere Inhaltsstoffe enthält:O-Ton Achim Schneider 15 sec."Positiv bewertet werden zum Beispiel bestimmte Öle, Obst, Gemüse, Ballaststoffe. Negative Noten bekommen Zucker, Kalorien und Kochsalz. All das zusammen wird gegeneinander aufgewogen und am Ende steht eine Farbe."Sprecherin: Angenommen, ich stehe im Supermarkt und möchte ein möglichst gesundes Müsli kaufen. Wie hilft mir dann der Nutri-Score?O-Ton Achim Schneider 14 sec."Die verschiedenen Produkte enthalten unterschiedlich viel Zucker, Fett und Kalorien. Hier hilft dann der farbige Buchstabe schon, dass man das Müsli mit dem günstigsten Nährwertprofil aussucht. Also am besten eines mit grünem A."Abmoderation: Für eine gesunde Ernährung ist allerdings vor allem frische Kost zu empfehlen, rät die Apotheken Umschau. Wer selbst kocht und dabei frisches Gemüse verwendet, hat auf jeden Fall eine leckere und gesunde Mahlzeit auf dem Tisch.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWORT & BILD VERLAG----------------------------------------------------Tel. +49(0)89 - 744 33 360Fax. +49(0)89 - 744 33 459E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4850447