Niederweningen, 1. März 2021

Claude Cornaz stellt sich nicht zur Wiederwahl als Verwaltungsrat

Claude Cornaz (60), seit 2002 im Verwaltungsrat und Mitglied des Vergütungsausschusses, wird sich an der Generalversammlung 2021 nicht mehr zur Wiederwahl stellen.

Wir danken ihm für sein langjähriges hohes Engagement und sein unternehmerisch geprägtes Denken zur strategischen Ausrichtung des Konzerns und der Divisionen. Sein vertieftes branchenspezifisches Wissen über die Glasbehälterherstellung war äusserst wertvoll.

Bucher Industries ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus.

