DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 1. März

=== 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), ausführliches Jahresergebnis, Zürich 07:30 DE/q.beyond AG, ausführliches Jahresergebnis, Köln 08:00 DE/vierteljährlicher Tarifindex 4Q 08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 4Q, Senningerberg *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 56,6 zuvor: 55,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 51,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,6 1. Veröff.: 60,6 zuvor: 57,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,7 1. Veröff.: 57,7 zuvor: 54,8 *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Februar 10:00 DE/Ministerpräsidenten Söder und Kretschmer, PK zu einem 10-Punkte-Plan für eine Covid-19-Allianz zwischen Bayern und Sachsen, Berlin *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Februar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 1. Veröff.: 54,9 zuvor: 54,1 *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar 11:00 DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+0,4% gg Vj 13:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Quartalsbericht *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+1,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+1,6% gg Vj 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:05 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei der virtuellen Jahreskonferenz des Institute of International Bankers *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht Februar zu APP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 59,2 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,9 Punkte zuvor: 58,7 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 16:20 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an einem Online-Roundtable der Banque de France *** 17:00 DE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), virtuelle Konferenz "Jahresimpuls Mittelstand", u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (17:10), FDP-Chef Lindner (17:25), Bundesgesundheitsminister Spahn (17:50), Bundeswirtschaftsminister Altmaier (18:40) und Bundesarbeitsminister Heil (19:15) *** 22:15 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar *** - DE/Stellenindex BA-X Februar - DE/Beginn der Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie - EU/Videokonferenz der für Tourismus zuständigen Minister - EU/Videokonferenz der Gesundheitsminister - Börsenfeiertag Südkorea ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2021 23:49 ET (04:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.