Was ist, wenn die Kurse fallen? Das ist eine Frage, die Sie sich vor einer Investition an den Kapitalmärkten immer stellen müssen. Denn Kursschwankungen gehören bei Aktien & Co. dazu. Dabei müssen Kursrücksetzer nicht immer schlecht sein - sie können unter Umständen sogar zum langfristigen Erfolg Ihrer Wertpapieranlage beitragen. Wann das so...

Den vollständigen Artikel lesen ...