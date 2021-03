DJ MÄRKTE ASIEN/Erholung an allen Plätzen - Tokio vorn

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Deutliche bis kräftige Gewinne verzeichnen die Börsen in Ostasien und Australien am Montag. Die Börse in Südkorea ist feiertagsbedingt geschlossen. Nach den Verlusten in der vergangenen Woche sei nun eine Gegenbewegung zu beobachten, sagen Teilnehmer, die in erster Linie auf die sinkenden Anleiherenditen verweisen. Deren kräftiger Anstieg hatte in jüngster Zeit für Abverkäufe von Aktien gesorgt.

Daneben blicken die Anleger weiter auf die Entwicklungen in der Corona-Krise. Die allmähliche Aufhebung von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stützt ebenso wie das Voranschreiten der Impfkampagnen.

Angeführt werden die Börsen der Region vom japanischen Aktienmarkt, mit Gewinnen über 2 Prozent. Zu den Favoriten gehören Aktien aus den Branchen Elektronik- und Informationstechnologie, die am Freitag besonders stark unter Druck gestanden hatten. Advantest klettern um 3,8 Prozent und Olympus um 2,2 Prozent.

In Hongkong steigt der HSI um 1,2 Prozent. Die Experten von KGI Securities zeigen sich überzeugt, dass die Erholungskraft des Index noch nicht ausgeschöpft sei, weil die aktuell sinkenden US-Renditen die Kosten für Verschuldung drückten und die Stimmung unter den Börsianern verbessere. Allerdings sehen sie auch eine Deckelung der Bewegung, denn die Investoren tendierten gegenwärtig zu einer risikoscheuen Herangehensweise.

Quer durch die Börsen sind besonders Technologiewerte gesucht, die jüngsten Hauptverlierer. Dies zeigt sich an den chinesischen Festlandsbörsen mit einem Plus beim Schanghai Composite von 0,5 Prozent versus einem Aufschlag von 1,9 Prozent im technologieschweren Chi Next. Die schwachen Einkaufsmanagerindizes aus China werden zur Kenntnis genommen - mehr offenbar nicht.

An der Börse in Indien treiben die festen Technologie- und Industriewerte den Leitindex um 1,3 Prozent nach oben.

Die Zuversicht bezüglich einer Wirtschaftserholung zeigt sich in den kräftigen Gewinnen der Industriemetalle, voran Platin und Kupfer.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.776,40 +1,55% +2,87% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.576,84 +2,11% +5,55% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag +4,85% 07:00 Schanghai-Comp. 3.529,54 +0,58% +1,63% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.378,55 +1,37% +6,65% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.974,95 +0,88% +3,70% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.572,49 -0,33% -3,04% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:45 Uhr % YTD EUR/USD 1,2078 +0,0% 1,2076 1,2131 -1,1% EUR/JPY 128,66 +0,0% 128,63 128,69 +2,0% EUR/GBP 0,8642 -0,2% 0,8661 0,8704 -3,2% GBP/USD 1,3976 +0,3% 1,3939 1,3939 +2,2% USD/JPY 106,52 -0,0% 106,55 106,08 +3,2% USD/KRW 1124,89 +0,5% 1124,89 1125,09 +3,6% USD/CNY 6,4752 +0,3% 6,4752 6,4695 -0,8% USD/CNH 6,4696 -0,1% 6,4781 6,4786 -0,5% USD/HKD 7,7573 +0,0% 7,7563 7,7565 +0,1% AUD/USD 0,7748 +0,4% 0,7718 0,7826 +0,6% NZD/USD 0,7270 +0,4% 0,7238 0,7341 +1,2% Bitcoin BTC/USD 46.289,25 +2,2% 45.278,75 44.381,75 +59,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,50 61,50 +1,6% 1,00 +28,4% Brent/ICE 0,00 66,13 0% 0,00 +27,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.750,74 1.733,46 +1,0% +17,28 -7,8% Silber (Spot) 26,89 26,68 +0,8% +0,22 +1,9% Platin (Spot) 1.220,95 1.188,55 +2,7% +32,40 +14,1% Kupfer-Future 4,14 4,09 +1,1% +0,05 +17,7% ===

