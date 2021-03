Die Zahl der Aktionäre in Deutschland sei 2020 auf den höchsten Stand seit, ja: seit dem Crash des damaligen Neuen Marktes (R.I.P.) gestiegen - so die eigentlich erfreuliche News zum vergangenen Wochenausklang. Doch was ist das Schlüsselwort in dieser Feststellung? Zugegeben, die Nachricht lautete "seit fast 20 Jahren", die historische Einordnung in den Kontext stammt von mir. Zweiter Malus: Erstmals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...