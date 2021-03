Geldmarkt/Anleihe-Kombination auf Daimler und VW Vzg.

Die Kurse der im DAX gelisteten Automobilaktien von Daimler (ISIN: DE0007100000) und VW Vzg. (ISIN: DE0007664039), die in der Mitte des vergangenen Jahrzehntes wegen des Dieselskandals massiv unter Druck geraten waren, konnten sich wegen der innovativen Neuausrichtungen der Konzerne, sowie dem wieder erstarkten chinesischen Markt in den vergangenen Monaten sehr gut entwickeln. Mit strukturierten Anlageprodukten, wie den von der LBBW angebotenen DuoRendite Aktien-Anleihen auf Aktien können Anleger in der anhaltenden Nullzinsphase mit möglichst geringem Risiko auch dann zu Renditen oberhalb der Inflationsrate gelangen, wenn die Aufwärtsbewegung der Aktien ins Stocken gerät.

Derzeit bietet die Landesbank Baden-Württemberg DuoRendite-Aktien-Anleihen mit 2,5-jähriger Laufzeit auf die Daimler- (ISIN: DE000LB2UVR7) und die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE000LB2UVV9), mit Zinskupons in Höhe von 3 und 3,20 Prozent und Sicherheitspuffern von 15 und 20 Prozent zur Zeichnung an. Am Beispiel der Anleihe auf die Daimler-Aktie soll die Funktionsweise dieses Anleihetyps veranschaulicht werden.

50% Rückzahlung nach 6 Monaten

Der Schlusskurs der Daimler-Aktie vom 11.3.21 wird als Startwert für die Anleihe festgeschrieben. Der Basispreis wird bei 85 Prozent des Startwertes liegen. Unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie erhalten Anleger am 22.9.21 einen Zinsertrag von 3,20 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Darüber hinaus findet bereits zu diesem Termin die Rückzahlung der Hälfte des Kapitaleinsatzes statt.

Die verbleibenden 500 Euro (=50 Prozent des Kapitaleinsatzes) entsprechen einem Investment in eine Daimler-Aktienanleihe mit der Laufzeit bis 22.9.23. An den verbleibenden Zinszahlungstagen bekommen Anleger für den auf nunmehr 500 Euro reduzierten Nominalwert den Zinskupon in Höhe von 3,20 Prozent pro Jahr ausbezahlt.

Notiert die Daimler-Aktie am Bewertungstag (15.9.23) auf oder oberhalb des Basispreises, dann erhalten Anleger den ausstehenden Nominalbetrag von 500 Euro gutgeschrieben. Bei einem Aktienkurs unterhalb des Basispreises wird die Tilgung der Anleihe mittels der Zuteilung einer am 11.3.21 ermittelten Anzahl von Daimler-Aktien erfolgen.

Die DuoRendite-Aktien-Anleihen können noch bis11.3.21 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Wegen der bereits nach 6 Monaten stattfindenden Rückzahlung der Hälfte des Kapitaleinsatzes halbiert sich für Anleger nicht nur der in absoluten Zahlen ausgedrückte Zinsertrag, sondern auch das Verlustrisiko des direkten Aktieninvestments im Falle einer negativen Kursentwicklung einer der Aktien.

Quelle: zertifikatereport.de