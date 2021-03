Der amerikanische Versicherungskonzern Hanover Insurance Group, Inc. (ISIN: US4108671052, NYSE: THG) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 70 US-Cents je Aktie aus, wie am Freitag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 26. März 2021 (Record date: 12. März 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 2,80 US-Dollar an die Aktionäre ausgezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 115,35 US-Dollar ...

