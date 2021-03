Wertpapiere des Biotech-Unternehmens BB Biotech sind zu Beginn dieses Jahres sehr stark gelaufen und haben frische Rekorde erklommen. In der abgelaufenen Handelswoche startete jedoch eine nicht unerwartete Korrekturbewegung, die durchaus noch tiefere Notierung hervorbringen könnte. In der technischen Besprechung vom 08. Dezember 2020: "BB Biotech: Bullen planen Großes" wurde auf die zunehmende Stärke der Käufer in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...