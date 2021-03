The following instruments on XETRA do have their first trading 01.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2021Aktien1 NL0012194724 Alumexx N.V.2 JP3248800009 Kyosan Electric Mfg. Co. Ltd.3 BMG6144P1014 Minmetals Land Ltd.4 JP3905400002 Mito Securities Co. Ltd.5 SG2F25986140 Oxley Holdings Ltd.6 ZAE000248662 Stadio Holdings Ltd.7 US29355E2081 EN+ Group International PJSC8 SE0012729937 Ecoclime Group AB9 CA91380M1005 Universal PropTech Inc.10 BMG8291R1043 South Manganese Investment Ltd.11 US92765F1084 Viracta Therapeutics Inc.12 AU0000137598 Epsilon Healthcare Ltd.13 CA0252883099 American Creek Resources Ltd.14 DE000A3H3L44 4basebio AG konv.Anleihen1 XS2306601746 easyJet FinCo B.V.2 US34959EAB56 Fortinet Inc.3 AT000B066907 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband4 US959802AZ22 Western Union Co.5 XS2308197693 Saudi-Arabien, Königreich6 AU3SG0002439 Queensland Treasury Corp.7 US912810SW99 United States of America8 US34959EAA73 Fortinet Inc.9 XS2309428113 Kroatien, Republik10 XS2309433899 Kroatien, Republik11 US0641593U89 The Bank of Nova Scotia12 US969457BY52 The Williams Companies Inc.13 XS2308602387 Afterpay Ltd.14 XS2308323661 European Investment Bank (EIB)15 XS2302544353 Far East Horizon Ltd.16 XS2278474924 Liquid Telecommunications Financing PLC17 XS2308199392 Saudi-Arabien, Königreich18 US460690BS81 The Interpublic Group of Companies Inc.19 US460690BT64 The Interpublic Group of Companies Inc.20 US959802BA61 Western Union Co.21 DE000DK0ZXP9 DekaBank Deutsche Girozentrale22 XS2305026929 NTT Finance Corp.23 XS2307567086 Victoria PLC