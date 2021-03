Original-Research: Hawesko Holding AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu Hawesko Holding AG

Unternehmen: Hawesko Holding AG

ISIN: DE0006042708



Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2020

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.03.2021

Kursziel: 52,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 01.03.2021, vormals Halten

Analyst: Thorsten Renner



Weihnachtsgeschäft 2020 äußerst erfolgreich gemeistert

Das vergangene Geschäftsjahr 2020 stand bei der Hawesko Holding AG ganz im Zeichen der COVID-19-Pandemie. Jedoch überwogen bei dem Weinspezialisten die positiven Effekte deutlich. Gastronomie und Hotellerie waren zwar massiv von den geltenden Einschränkungen und Schließungen betroffen, der Umsatzrückgang konnte im B2B-Segment durch die steigende Nachfrage von Großhandelskunden aus dem Fach- und Lebensmitteleinzelhandel jedoch auf lediglich 5 Prozent begrenzt werden. Hier hatten die Verantwortlichen zu Beginn der Pandemie mit deutlich höheren Einbußen gerechnet.

Im Gegensatz dazu boomten die Geschäfte im Bereich Retail und E-Commerce. Denn durch die umfangreichen Schließungen in der Gastronomie verlagerte sich der Konsum von Wein und Spirituosen zunehmend in die eigenen vier Wände. Da derzeit noch keine großen Lockerungen absehbar sind, dürfte dieser Trend zumindest auch in der ersten Jahreshälfte 2021 andauern.

Ferner ist davon auszugehen, dass die guten Erfahrungen mit Retail und E-Commerce auch bei einem Ende der Pandemie weiterhin viele Kunden zu kontinuierlichen Online-Bestellern werden lassen. Angesichts des allgemein hohen Bestellaufkommens in der Vorweihnachtszeit hatte es bereits Befürchtungen über Lieferprobleme bei den Zustelldiensten gegeben. Aber auch hier hielten sich Verzögerungen offenbar in Grenzen und Hawesko demonstrierte auch und gerade in der Pandemie eine beachtliche Verlässlichkeit in der Logistikkette mit hoher Liefertreue.

In der jetzigen Zeit profitiert die Hawesko-Gruppe ebenfalls massiv von der bereits vor Jahren gestarteten Digitalisierungsstrategie. Deutliche Fortschritte erzielt die Gesellschaft auch bei der Umstellung der Marken auf die Digital-Commerce-Plattform. Positiv sehen wir hierbei zudem den weiteren Ausbau der Anzahl der verfügbaren Weine bei WirWinzer. Darüber hinaus gelingt es dem Unternehmen zusehends besser und schneller als vielen Wettbewerbern, den stationären Bereich mit dem Onlinehandel zu verzahnen.

Insgesamt legte die Hawesko Holding AG beeindruckende vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor, die bei Ausbruch der Pandemie so nicht zu erwarten waren. Diese gaben dem Aktienkurs zunächst deutlichen Auftrieb, in den letzten Wochen schwankte die Notierung weitgehend in engen Grenzen zwischen 43 und 46 Euro.



Vor dem Hintergrund des deutlich gestiegenen Ergebnisses können wir uns eine Anhebung der Basisausschüttung auf 1,40 Euro vorstellen, womit sich eine attraktive Dividendenrendite von 3,3 Prozent ergäbe. Da wir unsere Schätzungen heraufgesetzt haben, erhöhen wir auch unser Kursziel auf 52 Euro. Darauf basierend heben wir unsere Empfehlung wieder von 'Halten' auf 'Kaufen' an.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22157.pdf



Kontakt für Rückfragen

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Duesseldorf

Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26

Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44

Buero Muenster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Muenster

Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21

Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22

Email: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°