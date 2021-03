AstraZeneca hat offenbar seine Beteiligung an dem US-Biotech-Unternehmen Moderna verkauft. Es handelt sich um Anteile in Höhe von 7,7 %. Erwirtschaftet hat man damit mehr als 1 Mrd. $.



Eine Partnerschaft der beiden Biotechnologieunternehmen soll aber wohl für andere Behandlungsmethoden bestehen bleiben.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



