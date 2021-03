Unter dem Strich verblieb in der Rechnung von Energiedienst ein Gewinn von 43,6 Millionen Euro nach einem Plus von 9,8 Millionen im Jahr 2019.Laufenburg - Der deutsch-schweizerische Stromversorger Energiedienst hat 2020 mehr Strom abgesetzt und den Gewinn im Vergleich zu dem von Sondereffekten geprägten Vorjahr gesteigert. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende ausbezahlt erhalten. Die Nettoerlöse der Gruppe sind im Berichtsjahr um 10 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro angestiegen, wie es in der Mitteilung vom Montag heisst.

