Für den DAX ging es im Februar um 2,6 Prozent aufwärts. In der vergangenen Woche verzeichnete er jedoch Verluste von rund einem Prozent. Der Dow Jones stieg am Donnerstag erstmalig über 32.000 Punkte. Am Freitag verlor er aber auch rund 1,5 Prozent. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Johnson & Johnson, Square, Gamestop, Carnival, Kering, LVMH, BASF, VW, Daimler und Evotec. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick DeWayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.