01.03.2021 - DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) und die RFR Gruppe erwerben zu gleichen Teilen Landmarkimmobilie in Frankfurt mit einem Tranaktionsvolumen von über 270 Mio EUR. Das Objekt ist langfristig an die Commerzbank vermietet. Und zusätzlich hat DEMIRE das Ankaufsrecht auf die gesamte Immobilie. "Mit der Transaktion setzen wir die Neuausrichtung der DEMIRE konsequent fort. Wir erwarten hieraus in den nächsten Jahren einen FFO I Beitrag* von durchschnittlich rund 5 Mio. Euro pro Jahr. Zudem haben wir die Option, den Gebäudekomplex zu bereits vereinbarten Konditionen ...

