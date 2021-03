Nachlassende Inflations- und Zinsängste haben den Dow-Future im Nachthandel kräftig in die Höhe getrieben und für Kursgewinne an den asiatischen Börsen gesorgt. Diese gute Stimmung schwappt am Morgen nach Europa und lässt den DAX mehr als 100 Punkte auf 13.912 Punkten steigen. Zuvor hatten offizielle US-Stellen für die Haushaltseinkommen in den USA für Januar zwar einen kräftigen Anstieg um mehr als zehn Prozent gemeldet. Die Inflation wurde durch das Einnahmeplus jedoch nicht angefacht. Alle aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...