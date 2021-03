DJ PTA-News: Blue Cap AG: Blue Cap AG schließt Akquisition der Hero GmbH erfolgreich ab - Münchner Beteiligungsgesellschaft übernimmt 71% der Anteile an Kunststoffspezialistin

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta006/01.03.2021/08:30) - Die Blue Cap AG hat die mehrheitliche Übernahme der Hero GmbH mit Vollzug der Transaktion am 26. Februar 2021 erfolgreich abgeschlossen.

Die Hero GmbH und ihre beiden Tochtergesellschaften ENGEL Formenbau und Spritzguss GmbH und H + E Automotive GmbH (nachfolgend zusammen "Hero") entwickeln und fertigen hochwertige Kunststoffteile und Baugruppen für die PKW-Innenausstattung und die Hausgeräteindustrie. Die Kunststoffexpertin erwirtschaftet derzeit mit mehr als 200 Mitarbeitern an vier Standorten in Baden-Württemberg einen Umsatz von rund 40 Mio. Euro.

Hero plant gemeinsam mit der Blue Cap AG ihr Wachstum zu steigern und ihre Marktposition deutlich auszubauen. Die Unternehmensgruppe plant ihre Vertriebsaktivitäten weiter zu intensivieren sowie Optionen des anorganischen Wachstums zu prüfen. Die Transaktion unterstreicht die Portfoliostrategie der Blue Cap AG, sich auf Unternehmensbeteiligungen mit intaktem Kerngeschäft und klaren Wachstums- und Verbesserungspotenzialen zu konzentrieren. Mit Hero vereint Blue Cap nun neun Beteiligungsunternehmen unter ihrem Dach.

Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das Unternehmen investiert in mittelständische technologiegetriebene Nischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 30 und 80 Mio. Euro. Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an 9 produzierenden Unternehmen aus den Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Metalltechnik und Produktionstechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Die Gruppe beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

