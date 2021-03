Astrazeneca und Moderna haben jeweils einen Corona-Impfstoff zur Zulassung geführt. Viele wissen jedoch nicht, dass die beiden Unternehmen schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten und der britisch-schwedische Pharma-Konzern sich sogar im großen Stil an Moderna beteiligt hat. Laut einem Bericht soll Astrazeneca diesen Anteil nun versilbert haben.Wie The Times berichtet, hat Astrazeneca die Beteiligung von 7,7 Prozent an Moderna für über eine Milliarde Dollar verkauft. Das Geld aus dem Verkauf der ...

