Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Aktie von Pfeiffer Vacuum gegenwärtig im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 164,20 Euro. Ein Kursgewinn in Höhe von 5,60 Euro erfreut derzeit die Aktionäre von Pfeiffer Vacuum. Die Aktie wird an der Börse zur Stunde mit 164,20 Euro bewertet.

