Die Motorradproduzenten KTM, Honda, Yamaha und Piaggio haben ein Abkommen zur Gründung eines Konsortiums zur Produktion von austauschbaren Batterien für Motorräder, Mopeds und leichte elektrische Fahrzeuge unterzeichnet. Das Konsortium werde im Mai seine Tätigkeit aufnehmen, teilten die vier Unternehmen in einer Presseaussendung am Montag mit.Das Konsortium will die technischen Standards der austauschbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...