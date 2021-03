Noten zwischen 1,8 und 2,5 stellen Versicherungskunden den Versicherern laut Assekurata-Umfrage aus, mit denen sie in Kontakt stehen, wenn es um das Trendthema Nachhaltigkeit geht. Wie diese Bewertungen zu verstehen sind und woran die Branche nun arbeiten muss, erklärt die Ratingagentur in einem Blogbeitrag. An der Beschäftigung mit dem Trendthema "Nachhaltigkeit" kommt inzwischen niemand mehr vorbei. Auch nicht die Finanz- und Versicherungsbranche. Nicht nur wegen des EU-Aktionsplans und der am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...