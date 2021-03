Die Aktie von Bayer, einem Chemie- und Pharmakonzern mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, ist am Freitag wie erwartet zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals zurückgekehrt und hat damit einen Pullback durchgeführt. Eine Short-Position wurde eröffnet. Der Stopp der Short-Position kann nun direkt in den Gewinn auf 51,60 Euro nachgezogen werden. Das Kursziel befindet sich im Unterstützungsbereich ...

