Der Produzierende Bereich in Österreich - Sachgütersektor und Bau - hat in Österreich im November ein Umsatzplus von 3,5 Prozent im Jahresabstand verzeichnet. In den elf Monaten von Jänner bis November gab es jedoch 7,7 Prozent Umsatzrückgang, teilte die Statistik Austria am Montag mit.Trotz des Umsatzplus im November bekämen die heimischen Produzenten die Folgen der globalen Corona-Pandemie weiter ...

