Das Geld wurde über Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen eingeholt. Das ursprüngliche Zielvolumen habe bei 300 Mio. Euro gelegen, sei jedoch um das Sechsfache überzeichnet gewesen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das Geld soll für die Finanzierung der jüngsten Zukäufe der Mayr-Melnhol - Kotkamills in Finnland und IP Kwidzyn in Polen - sowie für organisches Wachstum verwendet ...

