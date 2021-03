Safenwil (ots) -- Toyota führt per 1. März 2021 für die gesamte Modellpalette die serviceaktivierte 10-Jahres Garantie ein.- Das einmalige Kundenversprechen wird mit den weiteren optionalen Servicedienstleistungen unter dem Dachbegriff TOYOTA RELAX geführt.Safenwil (ots) - Die Qualität und Langlebigkeit von Toyota ist bekannt und durch viele Erhebungen belegt. Neu unterstreicht der japanische Hersteller dieses Kundenversprechen mit einer zehn-Jahres Garantie. Diese ist bei jedem Service beim Toyota Partner ohne Aufpreis inklusive.Dieses Angebot gilt nicht nur für alle Neufahrzeuge, sondern auch für alle Fahrzeuge der Toyota Modellpalette die bereits auf Schweizer Strassen unterwegs sind (max. 10 Jahre oder 160'000km).Die serviceaktivierte 10-Jahres Garantie wird im Anschluss an die Werksgarantie, bei jedem Service um 1 Jahr oder 15'000km verlängert. Auch bei einem Serviceunterbruch wird die Garantie nach einmonatiger Karenzfrist erneut aktiv, sobald der Kunde erneut einen Service bei seinem offiziellen Toyota Partner durchführen lässt.Das Angebot ist an das Fahrzeug gebunden. Die Garantie ist daher auch beim Fahrzeugverkauf übertragbar und stärkt so den bereits bekanntlich hohen Wiederverkaufswert von Toyota Automobilen.ÜBERSICHT TOYOTA RELAXStandard Dienstleistungen10 Jahre Toyota Garantie*10 Jahre Hybrid Garantie*3 Jahre Toyota AssistanceOptionale DienstleistungenToyota Assistance PlusToyota Service und Service PlusToyota AssuranceReifengarantie* serviceaktiviertMit dieser umfassenden Garantie unterstreicht Toyota die Position als führende Marke in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit und den Anspruch auch im Bereich Kundendienst einmalige Dienstleistungen anzubieten.Die Einführung erfolgt auf den 1. März 2021 mit jedem ab diesem Zeitpunkt durchgeführten Service.Mehr Informationen zum Toyota Relax Programm finden Sie unter www.toyota.ch/relax.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:Björn MüllerPresseTelefon: +41 62 788 86 31E-Mail: bjoern.mueller@toyota.chWeitere Informationen zu Toyota:toyota.chtoyota-media.chfacebook.com/toyotaswitzerlandOriginal-Content von: Toyota AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006708/100865910