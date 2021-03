Im abgeschlossenen Geschäftsjahr konnte das Unternehmen den Nettowarenwert um gut 10 % auf fast 2 Mrd. Euro steigern, der Umsatz wuchs um 1 % auf 1,36 Mrd. Euro. Gebremst haben dabei vor allem die teils schwachen Währungen der Länder, in denen das Unternehmen aktiv ist. So wäre der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um rund 15 % gestiegen. Das Ebitda drehte in die Gewinnzone und lag bei 16,4 Mio. Euro. Mit den Kennzahlen übertraf GFG seine eigene Prognose sowie jene von Analysten. Im laufenden Jahr soll es nun ebenso weiter gehen...



