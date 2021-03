Wer glaubt, Verwaltungsbehörden seien nicht ausreichend digitalisiert, sollte einen Blick auf die Immobilienbranche werfen. Hier geht es immer noch um viele Personen und viel Papier. Eine Chance!Maklerprovision, Grundbuchkosten, Gewerbesteuer, Hypothekenfinanzierung und Zahlungen an Notar und Gutachter gehen beim Immobilienkauf und -verkauf ins Geld - und das ist nicht nur in Deutschland so. Auch in den USA sorgen viele Parteien, die alle ihr Stück vom Kuchen abhaben wollen, für hohe Kosten. Mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...