Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kurse von Staatsanleihen haben zuletzt eine Achterbahnfahrt hingelegt, so die Analysten der Helaba.Nach den massiven Verlusten der vorherigen Handelstage sei es am Freitag zu einer kräftigen Erholung und einem versöhnlichen Wochenausklang gekommen. Von einer Wende zum Besseren könne aber noch nicht gesprochen werden, denn der Wachstumsoptimismus halte an. Dies gelte insbesondere für die USA und so wundere es nicht, dass der US-Renditevorteil gegenüber Deutschland weiter steige und im 10-Jahresbereich mit über 170 BP das höchste Niveau seit einem Jahr aufweise. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...