Der VW ID.4 ist in Deutschland nun in einer neuen Basismotorisierung erhältlich. Der Konfigurator weist den ID.4 mit dem neuen 109-kW-Motor in Verbindung mit dem 52-kWh-Akku zu Preisen ab 36.950 Euro aus - vor Förderung. Da sind 1.500 Euro weniger als die Anfang Februar eingeführte Variante mit 125-kW-Motor und 52-kWh-Akku. Werden von diesem Basispreis der staatliche Umweltbonus, die Innovationsprämie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...