Der Deutsche Aktienindex etabliert zusehends eine Tradingrange, die aber in einem positiven Umfeld eingebettet ist. Von Andreas Büchler. Der DAX wurde nun bereits zum zweiten Mal in wenigen Tagen massiv gekauft, sobald er sich dem Areal um 13.650 / 13.700 genähert hatte. Marktteilnehmer empfinden diesen Preisbereich offenbar mehrheitlich als günstig, was auf eine mögliche kurzfristige Stabilisierung ...

