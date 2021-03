- auf der PCR-Technologie basierender Echtzeit-Test ermöglicht zuverlässige Erfassung mit hohem Durchsatz der häufigsten Atemwegsinfektionen, einschließlich COVID-19

- ein einziger Test bestimmt den Virus, der für die Symptome des Patienten verantwortlich ist, was zu besseren Behandlungsentscheidungen und, falls nötig, einer schnellen Isolationsstrategie führt

Mobidiag Ltd. gab heute bekannt, dass es die CE-IVD-Kennzeichnung für sein Produkt Amplidiag RESP-4 erhalten habe einen molekulardiagnostischen Test zur schnellen und gleichzeitigen Erkennung einiger der häufigsten Atemwegsviren: SARS-CoV-2 (verantwortlich für die COVID-19-Infektion), Influenza A, Influenza B und RSV.

Diese Viren führen zu ähnlichen Symptomen, was es für Mediziner schwierig macht, den genauen Virus eines Patienten zu bestimmen. Die Untersuchung mit Amplidiag RESP-4 kann schnell und zeitgleich eine genaue Diagnose anhand einer Patientenprobe unter Verwendung von Nasopharyngeal-Abstrichen stellen und unterstützt so Ärzte, die richtige Behandlungsentscheidung für jeden Patienten zu treffen. Der Test läuft auf der der Plattform Amplidiag Easy, die Mediziner einen optimalen Proben-Screening-Prozess mit automatisierter DNA/RNA-Extraktion und PCR-Platteneinrichtung bietet. Auf der Grundlage der bewährten PCR-Technologie mit hohem Durchsatz kann die Plattform 46 Proben in etwa drei Stunden analysieren.

Dieser neue Test ist eine Erweiterung des bereits erhältlichen Portfolios diagnostischer Tests von Mobidiag.

Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag sagte: "Wir freuen uns sehr, die CE-IVD-Kennzeichnung für die Untersuchung mit Amplidiag RESP-4 bekannt zu geben, die sowohl hinsichtlich der traditionellen Grippesaison als auch für COVID-19 von größter Bedeutung ist. Symptome, die durch diese Viren [SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B und RSV] verursacht werden, können sehr ähnlich sein, und es ist unbedingt erforderlich, dass Gesundheitsfachkräfte sie schnell unterscheiden können, um die angemessene Behandlung zum Wohl des Patienten einzuleiten.

Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach schneller und zuverlässiger Diagnostik bündeln wir bei Mobidiag all unsere Anstrengungen, um einen hohen Autonomiegrad bei der Herstellung unserer Amplidiag-Tests aufrechtzuerhalten, indem wir entscheidende Komponenten sichern, um unsere Kunden kontinuierlich zu unterstützen, während wir alle zusammenarbeiten, um die Ausbreitung von COVID-19 zu kontrollieren."

Mobidiag entwickelt derzeit Novodiag RESP-4, einen molekulardiagnostischen Test, unter Verwendung seiner Novodiag-Plattform zur schnellen und bedarfsgerechten Erfassung von SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B und RSV. Dieser Test wird eine Ergänzung zu Amplidiag RESP-4 sein und es Medizinern ermöglichen, Atemwegsviren zu erkennen, um so früh bessere Entscheidungen bezüglich einer effizienten Ergreifung von epidemiologischen und infektionskontrollierenden Maßnahmen zu treffen, Patienten rechtzeitig zu isolieren und schließlich die Pflege und die Behandlungsergebnisse von Patienten zu verbessern.

Man beachte, dass Tests von Mobidiag keine Heimtestkits sind. Sie stehen nur Gesundheitsfachkräften und nicht direkt den Patienten zur Verfügung. Bitte halten Sie sich an die für Ihren Ort empfohlenen Vorgehensweisen und Richtlinien, wenn Sie Symptome einer Atemwegsinfektion zeigen.

Hinweise für Redakteure

Über Mobidiag Ltd

Mobidiag ist ein wachstumsstarker Anbieter von Molekulardiagnostiklösungen, dessen erschwingliche, schnell und weitläufig anwendbare sowie robuste Technologie die Leistungsfähigkeit der Molekulardiagnostik dafür nutzt, der Ausbreitung von Infektionskrankheiten und antimikrobieller Resistenz durch die rapide Erkennung von Pathogenen und ihrer potenziellen Antibiotikaresistenz zu begegnen. Mit den Lösungen Amplidiag und Novodiag bietet Mobidiag Laboratorien jeglicher Größenordnung ein umfassendes Produktsortiment für die Diagnostik von Infektionskrankheiten.

Mobidiag hat seinen Sitz in Espoo (Finnland) und unterhält Tochtergesellschaften in Frankreich, Großbritannien und Schweden. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobidiag.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

