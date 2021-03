Seit letztem Jahr gelten die Börsengänge via SPACs - also Special Purpose Acquisition Companies - an der Wall Street als absoluter Trend.

Nun schwappt das Phänomen auch auf die deutschen Börsen über. Höchste Zeit also, dass wir uns diesem Phänomen gemeinsam mit Investor und Buchautor Christian W. Röhl widmen und Details, Hintergründe und mögliche Risiken beleuchten.

Den vollständigen Artikel lesen ...