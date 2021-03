DJ TABELLE/Bundesländer melden höheren Preisauftrieb im Februar

FRANKFURT (Dow Jones)--In einer Reihe von Bundesländern ist der Preisauftrieb im Februar gestiegen. In Nordrhein-Westfalen erhöhte sich die jährliche Jahresteuerung von 1,0 auf 1,3 Prozent, in Hessen von 0,9 auf 1,0 Prozent und in Brandenburg von 1,3 auf 1,4 Prozent. Nur in Bayern gab die Jahresinflation von 1,4 auf 1,3 Prozent nach.

Besonders beim Kauf von Lebensmitteln und Getränken spürten die Verbraucher die höheren Preise im Vergleich zum Vormonat. Auch die Preise für Heizöl und Kraftstoffe legten deutlich zu.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge von 1,0 auf 1,2 Prozent zulegen.

=== Februar Januar +++ veröffentlicht Bayern +0,6% gg Vm +0,9% gg Vm +1,3% gg Vj +1,4% gg Vj Hessen +0,8% gg Vm +0,7% gg Vm +1,0% gg Vj +0,9% gg Vj Nordrhein-Westfalen +0,8% gg Vm +0,9% gg Vm +1,3% gg Vj +1,0% gg Vj Brandenburg +0,6% gg Vm +0,9% gg Vm +1,4% gg Vj +1,3% gg Vm +++ noch nicht veröffentlicht Sachsen xx,x% gg Vm +0,5% gg Vm xx,x% gg Vj +1,0% gg Vj Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +0,4% gg Vm xx,x% gg Vj +1,1% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,6% gg Vm* +0,8% gg Vm (14.00 Uhr) +1,2% gg Vj* +1,0% gg Vj * = Prognose ===

March 01, 2021

