DJ BA: Nachfrage nach Arbeitskräften im Februar stabil

NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im Februar stabil geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stagnierte bei 97 Zählern, wie die Bundesagentur mitteilte. "Der Arbeitskräftebedarf entwickelt sich damit so, wie das in einem Februar im Vorfeld der Frühjahresbelebung üblich ist", erklärte die BA. "Zur Stagnation trägt auch bei, dass in der momentan angespannten Lage Beschäftigte seltener freiwillig ihren Arbeitsplatz wechseln."

Diese niedrigere Fluktuation führe dazu, dass weniger Stellen zu besetzen seien, hieß es weiter. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der BA-X mit 18 Punkten weiterhin deutlich im Minus.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

March 01, 2021 04:38 ET (09:38 GMT)

