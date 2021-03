Baierbrunn (ots) - Am 2. März feiert der Podcast "Klartext Corona" der Apotheken Umschau die 100. Folge: Aus diesem Anlass begrüßt das "Klartext Corona"-Team gegen 18:00 Uhr mit Dr. Eckart von Hirschhausen den vielleicht bekanntesten Mediziner des Landes. Seit der ersten Folge von "Klartext Corona | Der Expert:innen Podcast (https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus/-Podcast-Klartext-Corona--557647.html)" am 23. März 2020 (Thema: "Wann darf ich noch in die Arztpraxis?") führen Dr. Dennis Ballwieser, Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau, sowie die Journalist:innen Anja Kopf und Peter Glück durch den von der Apotheken Umschau und gesundheit-hoeren.de angebotenen Podcast, diskutieren mit jeweils einem Interviewgast und greifen die Fragen der Zuhörer:innen auf.Aktuelle Einordnung in der PandemieZiel des Podcast ist es, die Pandemie aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachtenund in Zeiten der Unsicherheit neue medizinische Erkenntnisse und Entwicklungen zu erklären und einzuordnen. Dabei ging es u. a. um die Coronakrise aus Sicht von Familien, Singles, Pflegenden und Risikogruppen. Aber auch Themen wie Naturheilmittel, Fake News, das Sterben in Corona-Zeiten, Langzeitfolgen und Masken wurden und werden behandelt. Die Folge mit besonders vielen Zuhörenden drehte sich übrigens um die Wirksamkeit der Maskenpflicht. Auch Themen wie die Langzeitfolgen einer Covid-10-Erkrankung und Risikofaktoren für einen schweren Verlauf sind besonders stark nachgefragt.Jubiläumsfolge mit Dr. Eckart von Hirschhausen über ImpfskepsisIn der 100. Folge treffen die Moderator:innen nun auf den Arzt, Kabarettist, Autor und TV-Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen, der jüngst in der WDR-Dokumentation "Hirschhausen als Impfproband" auftrat. Sie sprechen mit ihm über die Impfskepsis, den Umgang mit Falschinformationen und welche Rolle Wissenschaftskommunikation dabei spielt. Gäste des Podcast waren bisher u. A. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, Professor Frank Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes, Professor Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Dr. Natalie Grams, Ärztin und Autorin, Professor Rüdiger von Kries, Mitglied der Ständigen Impfkommission (STIKO).Deutschland digitalisiert sich - und die Apotheken Umschau ist mittendrinDer Digitalisierungsschub, den Corona der Gesellschaft insgesamt versetzte, betrifft auch die Apotheken Umschau selbst. "Mit 'Klartext Corona' haben wir einen Podcast aufgesetzt, der stets aktuell informiert. Corona hat unsere Prozesse auf den Kopf gestellt. Heute bereiten wir Inhalte im Zusammenspiel mit Ärzt:innen, Apotheker:innen und Journalist:innen zunächst digital auf und nutzen sie anschließend zur fundierteren Information in unseren Magazinen", so Dr. Dennis Ballwieser.Der Zuspruch für den Podcast und die digitalen Inhalte auf apotheken-umschau.de - allein im Januar 2021 verzeichnete das Gesundheitsportal über 10 Millionen Unique User* - ist gewaltig. "Klartext Corona haben wir gestartet, um ein akutes Informationsbedürfnis der Nutzer:innen zu befriedigen, und das dauert bis heute an. Eckart von Hirschhausen versteht es seit Jahren, medizinische Informationen verständlich und auch humorvoll zu erläutern. Das macht ihn zum idealen Jubiläumsgast für unser Format, mit dem wir ganz nah dran sind an unseren Zuhörer:innen", ergänzt Dr. Ballwieser. Als überaus wichtig erweist sich nämlich das Feedback: Oftmals inspirieren jene Fragen, die die Hörerinnen und Hörer an redaktion@gesundheithoeren.de schicken, zu Themen weiterer Folgen. Die Zuschriften verraten auch, dass nicht nur Digital Natives den Podcast einschalten. Zumindest laut seiner Zuschrift war der älteste (bekannte) Zuhörer 87 Jahre alt.*AGOF daily digital facts 1/2021 und 12/2020, Internetnutzer 16+"Klartext Corona" auf einen Blick:Die Moderatoren Peter Glück, Anja Kopf und Dr. Dennis Ballwieser, Arzt, Geschäftsführer und Chefredakteur der Apotheken Umschau, nehmen die Sorgen der Menschen ernst. Sie informieren auf sachliche und gut verständliche Weise, interviewen Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten und geben den Zuhörern nach dem Motto "Infos - Hilfe - Zusammenhalt" praktische Tipps in dieser außergewöhnlichen Zeit. Alle Hörer sind eingeladen, sich mit Fragen an das Podcast-Team zu wenden. Diese werden im Podcast beantwortet. Sämtliche Folgen von "Klartext Corona" findet man unter www.gesundheit-hoeren.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Fragen können gerichtet werden an redaktion@gesundheithoeren.de. "Klartext Corona" ist bei Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/podcast/id1504283921), Deezer (https://www.deezer.com/de/show/1487092), Google Podcasts (https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly8xZWpuaG5qLnBvZGNhc3Rlci5kZS9LbGFydGV4dC1Db3JvbmEucnNz'sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwiAsozkuK_tAhUAAAAAHQAAAAAQAQ), Spotify (https://open.spotify.com/show/0rCF1Yae02f7Jfc4cy4zGm) und allen weiteren bekannten Podcast-Plattformen zu finden und auch als Alexa Skill verfügbar. Zu allen Folgen: https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus/-Podcast-Klartext-Corona--557647.htmlPressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationDr. Judith Pöverlein, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-343E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlag