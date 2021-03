Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss waren keine relevanten Emissionen zu verzeichnen, so die Analysten der Helaba.In dieser Woche sei jedoch mit Aktivitäten am Primärmarkt zu rechnen. Erwartet werde die zweite Transaktion der EU (SURE) in diesem Jahr. Die ASW-Spreads des IBOXX-Sub-Sovereigns hätten am Freitag seitwärts tendiert. Im Covered-Segment Deutschlands hätten sich diese etwas ausgeweitet. ...

