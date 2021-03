DJ Astrazeneca verkauft Moderna-Beteiligung - Zeitung

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat sich einem Pressebericht zufolge von seiner Beteiligung am US-Impfstoffhersteller Moderna Inc getrennt. Der Verkaufserlös habe sich auf 1 Milliarde US-Dollar belaufen, berichtet The Times of London. Astrazeneca habe einen Anteil von 7,7 Prozent an dem Wettbewerber gehalten. Zunächst war keine Stellungnahme des Pharmakonzerns zu dem Bericht zu erhalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2021 04:43 ET (09:43 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.