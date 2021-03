Sehen wir bald einen neuen TV-Giganten entstehen? Bertelsmann-Chef Thomas Rabe hat in einem Magazininterview einen möglichen Zusammenschluss von RTL und ProSiebenSat.1 ins Gespräch gebracht. Die Idee ist nicht neu. Den Aktien beider Konzerne hilft sie zu Beginn der neuen Woche dennoch auf die Sprünge.Die Aktien von ProSiebenSat.1 und RTL Group reihen sich zu Beginn der neuen Woche in den Gewinnerlisten an der Frankfurter Börse weit oben ein. Die RTL-Aktien profitieren dabei zusätzlich von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...