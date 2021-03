HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 190 auf 230 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fluggesellschafts-Holding habe eine gute Kostenentwicklung gezeigt und die für 2021 geplanten Investitionen abermals gekürzt, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Montag vorliegenden Studie. Der vorsichtige Kapazitätsausblick auf das laufende Quartal sei keine Überraschung./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0177542018

IAG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de