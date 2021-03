Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit kräftigen Gewinnen in die Sitzung gestartet und kann diese bis am späten Vormittag verteidigen. Damit erholt sich der Leitindex SMI von den Verlusten vom Donnerstag und vor allem Freitag und befindet sich damit in guter Gesellschaft anderer europäischer Börsenplätze. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...